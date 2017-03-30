 

SOCAR эвакуирует нефтяников с морских платформ

 

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в связи со штормовым предупреждением на Каспии проводит эвакуацию работников с ряда объектов.

Как передает Trend, в информации компании отмечается, что эвакуация уже началась: «На объектах останутся только операторы. Поэтому нефте- и газодобыча не остановится».

Напомним, как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, 31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер.

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