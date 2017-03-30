 

Эрдоган и Тиллерсон два часа обсуждали выдачу Гюлена

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на встрече в Анкаре обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном возможные совместные шаги по борьбе с боевиками «Исламского государства» и другими террористическими организациями.

Как сообщают турецкие СМИ, встреча продолжалась более двух часов. В ходе ее собеседники заявили о решимости в борьбе с терроризмом, в частности, в Сирии и Ираке.

Эрдоган и Тиллерсон также обсудили экстрадицию из США в Турцию лидера сектантов Фетхуллаха Гюлена и пресечение деятельности в США движения FETÖ, которое он возглавляет.

В Турции Гюлена считают причастным к организации попытки военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года.

1850 просмотров


Старости
Саргсян летел в Карабах в сопровождении боевых вертолетов
Саргсян летел в Карабах в сопровождении боевых вертолетов Армянские источники
Наша погода
Сегодня 14° / 8°
31 Март 12° / 4°
1 Апр 10° / 6°
2 Апр 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7238 AZN
1 EUR   =   1.8536 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Министр обороны Ирана хочет прогнать американцев из Персидского залива
Индонезия недовольна Азербайджаном Скандал вокруг Исламиады
Войска Асада использовали химоружие 100 погибших
Тело Ким Чен Нама вернут КНДР
90-летний ветеран Второй мировой войны сменил пол
Рубль стремительно дорожает
Москва и Анкара вновь столкнулись: «зерновая война» наша аналитика
Пилот American Airlines умер во время полета
Путин предложил Исландии помочь с армией
Эрдоган и Тиллерсон два часа обсуждали выдачу Гюлена
Путин сравнил протесты в России с «арабской весной»
SOCAR эвакуирует нефтяников с морских платформ
Путин хочет встретиться с Трампом
Лидер турецких курдов объявил голодовку
Десятки грузовиков из Азербайджана застряли в Дагестане видео
В Баку хотят привезти еще одни автогонки
Армения запустила «Искандеры», Азербайджан ответил: «Сотрем с лица земли!» видео
В Баку ограничат движение транспорта на центральном проспекте
Министр обороны Израиля: «Азербайджан — наш стратегический партнер»
Медведев посоветовал Ткачеву ставить будильник «в разные места»
Почему BP приостанавливает работу на «Шахдениз»?
Центробанк может прекратить кредитование банков
Таможенники конфисковали крупную партию водки и сигарет
Внука Леха Валенсы обвинили в хранении наркотиков
Один из азербайджанских моряков скончался в ливийской тюрьме