Эрдоган и Тиллерсон два часа обсуждали выдачу Гюлена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на встрече в Анкаре обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном возможные совместные шаги по борьбе с боевиками «Исламского государства» и другими террористическими организациями.

Как сообщают турецкие СМИ, встреча продолжалась более двух часов. В ходе ее собеседники заявили о решимости в борьбе с терроризмом, в частности, в Сирии и Ираке.

Эрдоган и Тиллерсон также обсудили экстрадицию из США в Турцию лидера сектантов Фетхуллаха Гюлена и пресечение деятельности в США движения FETÖ, которое он возглавляет.

В Турции Гюлена считают причастным к организации попытки военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года.