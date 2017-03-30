 

90-летний ветеран Второй мировой войны сменил пол

 

В Великобритании 90-летний ветеран Второй мировой войны сменил пол. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Несколько лет назад житель графства Лестершир Питер Дэвис (взял имя Патриция, поменял документы и решился на гормонотерапию.

«Я начала постепенно говорить об этом некоторым соседям, — рассказывает Дэвис. — Все отвечают: не беспокойся, раз это делает тебя счастливым».

С раннего детства он чувствовал, что не похож на других мальчиков, однако признаваться в этом было небезопасно. «Люди не понимали, что такое трансгендерность. Даже профессиональные медики», — объясняет Дэвис. В те времена ему грозило бы лечение электрошоком и тюремное заключение. «Они думали, что могут тебя исправить, и не осознавали, что это не болезнь, которую можно вылечить», — рассказала женщина.

В 1945 году 18-летнего Питера призвали в армию. Когда Германия капитулировала, его отправили на Дальний Восток, где шли бои с Японией, а затем в Индию. В течение следующих трех лет он служил в Палестине и британских колониях на востоке Африки.

После армии мужчина стал работать промышленным фотографом и женился. Брак был счастливым и продолжался 63 года. В 60-летнем возрасте он рассказал жене свой секрет. Она восприняла известие с пониманием и старалась помочь мужу, не афишируя его трансгендерность. Так продолжалось до ее смерти шесть лет назад.

В 2015 году Дэвису попался на глаза британский ситком Boy Meets Girl, главную героиню которого играет актриса-трансгендер Ребекка Рут (Rebecca Root). Это убедило Питера, что нравы изменились, и помогло решиться на смену пола.

«Такое чувство, будто камень упал с плеч. До этого я жила во лжи», — поделилась Патриция.

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