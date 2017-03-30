Тело Ким Чен Нама вернут КНДР

Тело Ким Чен Нама, единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, будет возвращено КНДР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

«Мы получили письмо от семьи убитого с просьбой вернуть его останки в Северную Корею, и коронер одобрил этот шаг, — говорится в сообщении. — Правительство твердо уверено в необходимости соблюдения принципов правосудия и суверенитета, и полицейское расследование этого серьезного преступления, совершенного на земле Малайзии, будет продолжаться».

Ранее сообщалось, что Разак объявил об окончании кризиса в отношениях Пхеньяна и Куала-Лумпура после того, как северокорейские власти разрешили малазийским дипломатам беспрепятственно покинуть территорию КНДР.

16 марта японские СМИ со ссылкой на заместителя главы полиции Малайзии Нура Рашида Ибрагима сообщили, что семья Ким Чен Нама не выразила желания забрать труп и оставила на усмотрение властей Малайзии решение о том, что делать с его телом.