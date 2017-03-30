Вертолеты режима сирийского президента Башара Асада сбросили бомбы с хлористым газом в окрестностях сирийской провинции Хама, в результате погибли около 100 человек. Атака была совершена на подконтрольные оппозиции населенный пункт Латамнех и село Аз-Зувар, сообщает Анадолу со ссылкой на врача больницы «Латамнех» в Хаме Мухаммеда Улвана.

По словам медика, состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. «Характерные симптомы отравления хлористым газом — рвота, головокружение, нарушение зрения, одышка», — отметил врач.

Ранее СМИ сообщали, что войска Асада применили хлористый газ в квартале Кабун в Дамаске, в результате чего пострадали 35 человек.

По данным турецких СМИ, с 2013 года правительственные войска Сирии применили химоружие около 150 раз. При этом наиболее ужасающий инцидент произошел 21 августа 2013 года в районе Восточная Гута в Дамаске. Тогда погибли свыше 1400 мирных жителей, в основном женщины и дети, более 10 тыс. получили ранения.

Власти Турции, Франции, Китая, генсек ООН Пан Ги Мун подвергли критике сирийский режим, назвав его действия преступлением. В 2013 году США и Россия достигли договоренности о ликвидации запасов химического оружия в Сирии. Однако силы Асада продолжают использовать этот вид оружия, при этом официально отрицая факты его применения.

Война в Сирии началась в марте 2011 года. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тыс. человек, свыше 10 млн были вынуждены покинуть свои дома.