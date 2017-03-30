В Индонезии шокированы тем, что местная сборная не включена в число участников Игр исламской солидарности, которые пройдут в Баку в мае, сообщает haqqin.az со ссылкой на индонезийские СМИ.

Олимпийский комитет Индонезии обратился к организаторам Исламиады с просьбой пересмотреть свое решение и включить футбольную сборную этой страны в состав участников.

По словам пресс-секретаря Олимпийского комитета Раджи Пане, Индонезия выполнила все административные требования для участия футбольной команды в Исламиаде.

«Мы сделали все необходимое, - говорит он. – Мы еще в декабре сообщили организаторам Исламиады о желании участвовать в футбольном турире. 16 февраля отправили предварительный список футболистов, в котором было 60 имен. А в начале марта отправили сокращенный состав нашей команды. Поэтому мы были крайне удивлены, узнав, что сборной Индонезии нет в списке участников».

Восемь футбольных сборных-участниц Исламиады были названы 9 марта. Это Азербайджан, Турция, Саудовская Аравия, Камерун, Марокко, Оман, Палестина и Алжир.

По словам пресс-секретаря, сборную Индонезии включили в число резервных команд, которую намерены пригласить в Баку лишь в случае отказа одной из вышеназванных сборных.

«Мы не хотим этого, - говорит Раджа. - Организаторы могут провести футбольный турнир с участием девяти сборных, которые можно поделить на три группы. Надеюсь, на этой неделе мы получим положительный ответ. Мы настаиваем на том, что сборная Индонезии может участвовать в Исламиаде».

Свое удивление по поводу невключения сборной Индонезии в число участников турнира высказала и Футбольная ассоциация этой страны, поскольку она выполнила все требования местного Олимпийского комитета.

«Все игроки прошли поименную регистрацию. Список был отправлен через Олимпийский комитет организаторам Исламиады», - заявил пресс-секретарь Футбольной ассоциации Индонезии Аде Веллингтон.

Как известно, в футбольном турнире Исламиады будут выступать команды не старше 23 лет. При этом каждая команда может заявить трех футболистов старше этого возраста. Согласно регламенту, восемь команд составят две группы по четыре сборной в каждой. Первые две команды в каждой группе выйдут в полуфинал. Матчи пройдут на «Баил Арене», «Далга Арене», Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и «АЗАЛ Арене».

По нынешней формуле предусмотрено проведение 16 игр. Если, как просят индонезийцы, их сборная будет добавлена и девять сборных будут разделены на три группы, то число игр сократится до 13.

Индонезия заявила для участия в Исламиаде команду U-22, возглавляемую испанцем Луисом Мильей. Выступление в Баку было изначально включено в календарь местной ассоциации. Команда очень серьезно готовится к Исламиаде. С 15 апреля по 6 мая сборная Индонезии будет проводить сборы в Испании, а оттуда планирует приехать в Азербайджан. Футбольный турнир Исламиады планируется начать 8 мая, хотя церемония открытия Игр состоится 12 мая.

После сборов в Испании Милья отцепит от состава, который должен выступить в Баку, четырех игроков, так как в заявке на Исламиаду должно быть 23 футболиста, а в его распоряжении сейчас 27 человек.