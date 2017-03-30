 

Долг Белоруссии за российский газ превысил 700 миллионов долларов

 

Россия и Белоруссия не сумели урегулировать газовый спор по итогам переговоров премьер-министров, а долг Минска за поставленное топливо превысил 700 миллионов долларов. Об этом в четверг, 30 марта, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами Российской Федерации и Белоруссии. Обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта», — приводит агентство его слова.

Новак также сказал, что Минск не готов выплатить задолженность за поставленный Москвой газ.

Москва и Минск ведут топливный спор с января 2016 года. Тогда Белоруссия потребовала снизить стоимость газа и в одностороннем порядке стала платить меньше, Россия в свою очередь увязала этот вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5,3 миллиона тонн в квартал до трех миллионов. К февралю 2017-го долг Минска превысил полмиллиарда долларов.

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