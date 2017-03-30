Дэвид Култхард: «Баку идеально подходит для «Формулы-1»

Известный в прошлом шотландский автогонщик Дэвид Култхард во время онлайн-конференции ответил на вопросы любителей «Формулы-1», в том числе о Баку и здешней гоночной трассе.

«Мне повезло побывать в Баку за пару лет до первого Гран-при «Формулы-1» и увидеть город до того, как проект начал набирать обороты, - говорит Култхард. - Я видел, как появлялся паддок, комментаторские кабины, в которых я затем работал. Но больше всего, должен признаться, меня поразила потрясающая история Баку.

Впечатляющая архитектура этого места и городская среда идеально подходят для Формулы-1. Баку и гонки Гран-при очень похожи. Нацеленность на будущее, технические инновации и постоянное развитие – это то, что объединяет спорт и этот город. Вместе с этим, здесь удивительная трасса – настоящий вызов для гонщиков, что редкость для городских треков.

Самое интересное в Баку в том, что здесь две трассы соединены в единое целое. Например, в восьмом повороте вдоль Старого города очень узкая секция на подъеме. И затем ты на огромной скорости вылетаешь на бульвар – 378 км/ч развил в квалификации Валттери Боттас. Скорости выше, чем в Монце!

Думаю, поэтому гонщики были очень аккуратны во время первой гонки. На симуляторах они поняли, что малейшая ошибка может привести к аварии, и в первый раз решили поменьше рисковать. Для пилотов, тем не менее, это был один из самых сложных уик-эндов. И поэтому я с нетерпением жду второго Гран-при – я жду, что пилоты будут готовы рисковать больше».