 

Инвалидов Карабаха обеспечат протезами

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 2 млн манатов Министерству труда и социальной защиты населения для организации цеха по производству высокотехнологичных протезов.

Соответствующее распоряжение Ильхама Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, цех будет создан в Центре протезно-ортопедического восстановления Минтруда.

"Данное распоряжение направлено на обеспечение реабилитации лиц, ставших инвалидами, защищая территориальную целостность и конституционное устройство Азербайджана", - подчеркивается в распоряжении.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год.

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