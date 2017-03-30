Китай запретил уйгурам носить мусульманскую одежду

Власти Китая запретили носить бурки — традиционную мусульманскую одежду, полностью скрывающую лицо, — жителям Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), в котором распространен ислам. Такую меру объяснили борьбой с экстремизмом в неспокойном регионе, сообщает сегодня британская газета The Independent.

Новые правила вступают в силу в субботу. Служащие в аэропортах и железнодорожных вокзалах будут обязаны отговаривать женщин носить бурки. Помимо этого запрещается носить нетипичные для Китая бороды. Под действие запрета подпадает прежде всего уйгурское население. В некоторых районах провинции запрет уже действует, например, на общественном транспорте. Женщину в бурке ни в коем случае не пустят в автобус или поезд.

"Родители должны демонстрировать моральное поведение, дабы воспитывать своих детей в уважении к науке и культуре. Научить их поддерживать этническое единство, отказываться от экстремизма и выступать против него", — приводит издание выдержки из документа.

Уйгуры, в большинстве своем мусульмане по вероисповеданию, представляющие собой одно из многомиллионных национальных меньшинств Китая, компактно проживают в СУАР и пограничных с ним странах Центральной Азии.