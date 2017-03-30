 

Верховный суд Венесуэлы взял на себя полномочия парламента

 

Верховный суд Венесуэлы объявил, что берет на себя полномочия законодательной власти страны вместо Национальной ассамблеи, которую контролирует оппозиция, сообщает ТАСС.

Соответствующий вердикт высший судебный орган южноамериканской страны обнародовал в четверг.

"До тех пор, пока будет продолжаться ситуация неуважения к судебной власти и принятия недействительных решений Национальной ассамблеей, данный судебный орган гарантирует, что исполнение парламентских обязанностей будет осуществляться напрямую им самим или органом, который он создаст ради сохранения правового государства", - говорится в тексте решения.

Согласно вердикту, неуважение к судебной власти заключается в том, что венесуэльский парламент не выполнил требование ВС о признании недействительным избрания депутатов от штата Амасонас в декабре 2015 года. Тогда судебный орган принял соответствующее решение из-за нарушений, выявленных в процессе голосования.

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