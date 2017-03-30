 

Поцелуй в метро расколол Азербайджан Главная проблема страны

Автор: Отдел информации 

Азербайджанский сегмент интернета взорвал пост журналиста Хагани Сафароглу в одной из социальных сетей. В нем Сафароглу сообщает о том, что находясь в вагоне метро вместе со своими малолетними детьми, увидел миловавшуюся пару лет 17-ти. При этом девушка положила ногу на ногу. Когда журналист предположил, что пара вскоре собирается поцеловаться, он не выдержал, обозвал мальчика «ослом», пнул ногой и выгнал оторопевшую пару из вагона.

Пост разделил азербайджанское общество на две части. Консервативно настроенные люди поддержали Сафароглу. Остальные возмутились. Молодежь, к примеру, уже объявила о проведении флеш-моба «Целуемся в метро».

Отреагировали и официальные структуры. К примеру, комментарий дал Бакинский метрополитен: целоваться в метро можно - правила безопасности не запрещают.

Свое отношение выразила даже Дорожная полиция, которая не против поцелуев в машинах, однако только в том случае, если автомобиль не находится в движении.

«Вообще в законодательстве конкретно не говорится о мерах административного взыскания за то, что кто-то целуется или милуется за рулем», сказал СМИ глава пресс-службы ГАИ Вагиф Асадов.

Так же прореагировали в сети юристы, которые узрели в действиях журналиста применение силы, подпадающее под статью о хулиганстве.

Сам автор поста Хагани Сафароглу в беседе с haqqin.az искренне недоумевал: такие статусы в Facebook, как у него, появляются ежедневно и в огромном количестве.

Хагани Сафароглу

«Я просто рассказал о ситуации, свидетелем которой стал. Но, если честно, я не ожидал такой реакции на обычный статус», сказал он.

По его словам, противоположная сторона не может подать жалобу на него, так как никакой драки не было. «Никакого спора даже не было. Я пнул его ногу только потому, что он чуть не наступил на моего ребенка. После всего этого молодой человек попросил прощения и покинул поезд. Цель моего статуса - показать, что я против подобных действий (поцелуев – ред.) в общественных местах. Если люди находятся в общественном транспорте, то они должны уважать окружающих», сказал Сафароглу.

P.S. В прошлом году Назим Алекперов, знавший пять иностранных языков, а также работавший в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) был убит за то, что некоему Кямрану Гасанзаде не понравилось, что Назим в подъезде дома поцеловал свою девушку.

В 2014 году Фаррух Зейналов убил Эльчина Демирова, который поцеловался в парке со своей девушкой.

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