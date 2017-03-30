Теракт в Ливане: есть убитые

Заминированный внедорожник взорвался в городе Эрсаль на ливано-сирийской границе; погибли три человека, передает РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии города.

"Внедорожник взорвался в городе Эрсаль в квартале Аль-Шафак. Погибли три человека, сколько ранено - сказать пока сложно. Скорее всего, это теракт", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, взрыв произошел рядом со старым отделением полиции города. Все трое погибших находились в машине и по предварительным данным являются гражданами Сирии.

Пограничный город Эрсаль последние три года остается одним из самых нестабильных населенных пунктов Ливана. Расположенный рядом с пограничным горным массивом, город стал важным объектом террористов, которые пытаются обеспечить в данном районе безопасный путь для контрабанды оружия и переброски боевиков через границу в Сирию и обратно.

Ливанская армия и "Хезболлах" регулярно выявляют передвижения отрядов боевиков в ущельях и наносят упреждающие удары артиллерией, блокируя попытки террористов просочиться на территорию Ливана.