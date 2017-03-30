 

Отверженная Севиндж Османгызы еще один раскол в семье оппозиционера

 

«Я, Лала Осман гызы Гаджиева, и Севиндж Осман гызы Мирзоева - дети одного отца и матери. До последнего времени у нас никогда не было серьезных проблем с сестрой ни по политическим взглядам, ни по личным предпочтениям», - отметила в своем обращении, направленном в АПА, сестра проживающей в США журналистки Севиндж Мирзоевой (Османгызы) Лала Гаджиева.

Лала Гаджиева

Л.Гаджиева отметила, что резкое изменение политической позиции сестры вызвало у нее сожаление.

«Несмотря на мои неоднократные и упорные попытки повлиять на нее с тем, чтобы она демонстрировала здоровую политическую позицию, она не изменила свое мнение. Поэтому наши политические взгляды вступили в прямое противоречие. После долгих раздумий я решила изложить свою политическую позицию посредством СМИ. Я неоднократно посредством электронных СМИ выражала несогласие с мнениями Севиндж об Азербайджане, руководстве страны, как старшая сестра, требовала изменить свою позицию, не соответствующую воспитанию нашей семьи.

Севиндж Османгызы

Я решительно отвергаю мнения Севиндж о президенте Ильхаме Алиеве и первом вице-президенте Мехрибан Алиевой. Я считаю, что ее безответственная позиция связана с ее политической неустойчивостью. Я также сожалею, что она превратилась в политическую игрушку в чьих-то руках», - говорится в обращении. 

Л.Гаджиева в завершение отметила: «Учитывая все это, посредством СМИ заявляю, что меня с Севиндж Осман гызы Мирзоевой впредь ничто не связывает». 

Отметим, что С.Османгызы вот уже несколько лет живет в США. В настоящее время она сотрудничает с Meydan.TV.

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