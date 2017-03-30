 

Парламент Венесуэлы обвинил президента в госперевороте

 

Национальная ассамблея Венесуэлы категорически не согласна с последними решениями Верховного суда (ВС) и считает их противоречащими Конституции. Об этом заявил председатель парламента южноамериканской страны Хулио Борхес, передает ТАСС.

Ранее ВС наделил президента страны Николаса Мадуро возможностью действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя полномочия высшего законодательного органа до тех пор, пока будет сохраняться "ситуация неуважения" по отношению к судебной власти.

"Николас Мадуро устроил государственный переворот в Венесуэле, - заявил Борхес. - Отличие этих двух решений от предыдущих в том, что они предоставляют Николасу Мадуро все возможности для того, чтобы делать все, что он хочет". По мнению Борхеса, это противоречит основному закону государства и означает установление "диктатуры" в Венесуэле, и "весь мир" в этот момент должен помочь этой южноамериканской стране. "Любое решение, нарушающее Конституцию, не имеет силы", - подчеркнул политик.

"Ситуация неуважения" заключается в том, что парламент не выполнил требование ВС о признании недействительным избрания депутатов от штата Амасонас в декабре 2015 года. Тогда судебный орган принял соответствующее решение из-за нарушений, выявленных в процессе голосования.

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