Школьный психолог покончил с собой после насилия над ученицей

В Казани возбудили уголовное дело после совершения 29-летним психологом одной из школ развратных действий в отношении 10-летней ученицы. Об этом сообщается в четверг, 30 марта, на сайте управления Следственного комитета по Республике Татарстан, передает Lenta.

По информации регионального ведомства, девочка 27 марта рассказала родителям о произошедшем в школе почти месяц назад — 2 марта. Они сразу обратились в полицию.

В ночь на 28 марта было обнаружено тело заподозренного в насилии психолога с признаками падения с высоты. По факту суицида начали доследственную проверку.