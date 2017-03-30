Предупреждение Вашингтона: Москва приводит к власти врагов Азербайджана

Как уже сообщалось, на юге Италии в провинции Апулия проводятся акции протеста против строительства Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию, и нередки стычки между участниками акций и полицией. Организует акции комитет Nо TAP, который возглавляет глава движения «Пять звезд», представленного в итальянском парламенте 22% голосов, комик, актер и блогер Беппе Грилло.

Комитет заявляет, что строительство газопровода нанесет вред произрастающим здесь многолетним оливковым деревьям, а в азербайджанском газе Италия не нуждается. Комитет требует от правительства Италии отказаться от реализации проекта. Другими словами, под предлогом защиты деревьев комитет собирается прекратить или же задержать строительство ТАР. Известнго об этом давно, и официальный Баку не раз отмечал это.

Haqqin.az неоднократно писал о том, что движение «Пять звезд» и его лидер Беппе Грилло связаны с Россией. Вообще Италия - одна из стран Европы, где наиболее сильны пророссийские политические силы. Помимо движения «Пять звезд», пророссийской считается и партия «Лига Севера».

Пока итальянские карабинеры пытаются разогнать противников газопровода ТАР, власти США направили Риму месседж, в котором призывают итальянские власти к осторожности, поскольку Россия, по их сведениям, собирается на очередных выборах в Италии попытаться привести к власти движение «Пять звезд».

Итальянская газета La Stampa пишет, что источники в администрации США сообщили о том, что американские власти обеспокоены планами России по вмешательству в предстоящие парламентские выборы в Италии, с тем чтобы привести к власти пророссийские силы. Отмечается, что это составная часть плана России по политическим манипуляциям в Европе, которые Москва уже применила в США. Издание утверждает, что Вашингтон осведомлен о том, что «Пять звезд» и «Лига Севера» работают с Россией. У «Лиги Севера» на предстоящих выборах шансы менее предпочтительные, чем у «Пяти звезд».

В Вашингтоне говорят о том, отмечается далее, что Россия старается разъединить и ослабить Запад. С этой целью Москва контактирует с теми политическими силами, которые выступают против традиционного союза Европы с США, и финансирует их. Кремль осуществляет и информационные атаки, которые, в частности, организовываются в странах Прибалтики. Но прибалтийским странам хорошо знакома эта тактика еще с советских времен, и они успешно противостоят ей. Газета пишет, что Западная Европа, которая подвергается политическим манипуляциям Москвы, не понимает всей сути происходящего и не может себя защитить.

Подчеркивается, что «Пять звезд» и «Лига Севера» не отрицают своих связей с Россией. Но обеспокоенность Вашингтона вызвана не только этим. Ожидается, что Вашингтон и Рим проведут масштабную проверку роли Беппе Грилло в качестве эмиссара Кремля в Италии.

Отметим, что ранее, после прихода к властив Италии социалистов, симпатизирующих Москве, и в Греции создавались препятствия для принятия решения по строительству ТАР, а также была отменена сделка по покупке SOCAR двух третей акций греческого газового оператора DESFA.