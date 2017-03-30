 

Власти Южной Кореи задержали бывшего президента

 

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была задержана после того, как суд Сеула выдал ордер на арест по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу — личной знакомой экс-президента Цой Сун Силь, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Как сообщалось ранее, обвинения были выдвинуты, помимо Пак Кын Хе, в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна.

В настоящее время Цой Сун Силь также находится под арестом. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом, который впервые в истории Южной Кореи утвердил импичмент президенту от 9 декабря.

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Власти Южной Кореи задержали бывшего президента
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