 

Английский футболист спас трех человек

Автор: Отдел спорта 

Нападающий английского «Сандерленда» Данкан Уотмор спас трех человек на отдыхе в Барбадосе. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает Daily Mail.

23-летний футболист, восстанавливающийся после травмы колена, отправился в отпуск с девушкой. Они катались на катере и столкнулись с катамараном, трое пассажиров которого оказались в воде. Игрок помог пострадавшим подняться на борт и оказал женщине, получившей порез, первую помощь. Сам Уитмор и его девушка не пострадали.

«Было страшно, это действительно был вопрос жизни и смерти. Мне повезло, что я не возвращаюсь домой в гробу. Данкан помог всем нам подняться на борт, это очень мило с его стороны», — рассказал один из пассажиров катамарана.

Уотмор выступает за «Сандерленд» с 2013 года. За это время он провел в составе команды 37 матчей и забил 3 мяча. Кроме того, в его активе 12 матчей за молодежную сборную Англии. В них он отметился 3 голами.

691 просмотров


Старости
Почему BP приостанавливает работу на «Шахдениз»?
Почему BP приостанавливает работу на «Шахдениз»?
Наша погода
Сегодня 11° / 4°
1 Апр 11° / 6°
2 Апр 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7238 AZN
1 EUR   =   1.8536 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Перестрелка в Хырдалане: есть убитый и раненый
Главные банкиры страны рассказали о своих преступлениях на суде олигарха-депутата
США больше не настаивают на уходе Асада
Агабабаев зарезал жену
Английский футболист спас трех человек
В туристическом районе Тель-Авива обезврежена бомба
Власти Южной Кореи задержали бывшего президента
Предупреждение Вашингтона: Москва приводит к власти врагов Азербайджана
Гражданин Азербайджана организовал похищение жены киевского бизнесмена
Школьный психолог покончил с собой после насилия над ученицей
Порошенко поручил прекратить огонь в Донбассе
Парламент Венесуэлы обвинил президента в госперевороте
Отверженная Севиндж Османгызы еще один раскол в семье оппозиционера
В центре Баку ограничат движение транспорта
"Зеленые" судятся с Трампом
Теракт в Ливане: есть убитые
Нефть дорожает: Brent - $53 обновлено
Автор оды Эрдогану покончил с собой в Баку Видео
Поцелуй в метро расколол Азербайджан Главная проблема страны
Верховный суд Венесуэлы взял на себя полномочия парламента
Китай запретил уйгурам носить мусульманскую одежду
Инвалидов Карабаха обеспечат протезами
Дэвид Култхард: «Баку идеально подходит для «Формулы-1»
Долг Белоруссии за российский газ превысил 700 миллионов долларов
Министр обороны Ирана хочет прогнать американцев из Персидского залива