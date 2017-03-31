 

США больше не настаивают на уходе Асада

 

Уход Башара Асада с поста президента Сирии не является приоритетом для Соединенных Штатов. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в четверг, 30 марта, сообщает Reuters.

«Наша задача состоит в том, чтобы понять, как действовать и с кем мы должны работать для изменения ситуации для граждан Арабской Республики», — отметила Хейли. Она добавила, что Вашингтон «не намерен фокусироваться на уходе Асаде, как это делала предыдущая администрация США».

Ранее, 30 марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что судьбу Башара Асада должны решать граждане страны.

10 февраля президент Сирии сообщил, что готов покинуть свой пост, как только он потеряет поддержку со стороны сирийского народа. Лидер Сирии отметил, что это его принципиальная позиция.

Бывший президент США Барак Обама еще в августе 2011 года заявлял, что для урегулирования сирийского кризиса Асаду придется уйти с поста главы государства. Соединенные Штаты считают его нелегитимным правителем.

Башар Асад, сын предыдущего президента Сирии Хафеза Асада, возглавляет государство с 2000 года. В июне 2014 года он был переизбран на третий срок.

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