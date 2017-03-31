В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по делу бывшего депутата Дуньямина Халилова и других обвиняемых. На очередном заседании председательствовал судья Ахмед Гулиев.

Заседание началось с показаний свидетелей по делу. Первым выступил свидетель Низами Гамидов. Он уточнил, что работает механиком в компании Inter Тekstil. По раcпоряжению руководства компании он подписал документы на получение кредита, оформленного на его имя, в размере 200 тысяч манатов. Н.Гамидов заверил, что никаких денег по этому кредиту он не получал.

Свидетель Акиф Алиев отметил, что был председателем кредитного комитета Международного банка Азербайджана (МБА). Свидетель показал, что он знал Дуньямина Халилова как человека, который осуществлял проекты Межбанка.

«Разрешение на оформление кредитов Д.Халилову, который возглавлял компанию General Construction, давало руководство банка, точнее, непосредственно тогдашний председатель правления МБА Джахангир Гаджиев. Глава банка объяснял это тем, что Д.Халилов реализует наши проекты. Кредиты выдавались лишь по согласованию с Джахангиром Гаджиевым», - заявил свидетель.

В связи с озвученными показаниями у судьи А.Гулиева возникли вопросы к свидетелю Акифу Алиеву.

Судья: «Распоряжения Дж.Гаджиева были законными?»

Свидетель: «Я не знаю».

Судья: «Какую зарплату получали лично вы?»

Свидетель: «Я получал пять тысяч манатов».

Затем государственный обвинитель выяснял у А.Алиева, что он может сказать о выделении ООО Aqora 1 миллиона 900 тысяч манатов. Свидетель ответил, что проект был представлен Д.Халиловым и деньги на него были незамедлительно выделены.

«Кто такой Дуньяин Халилов, что вы по его требованию сразу же давали ему деньги?», - спросил гособвинитель.

«Он был нашим клиентом», - ответил свидетель.

Прокурор поинтересовался, проверял ли свидетель, будучи председателем кредитного отделения банка, кредитные документы Д.Халилова. На что в очередной раз заявил, что кредиты он оформлял по распоряжению Джахангира Гаджиева.

Когда судья заметил, что речь шла не о копейках, а о миллионах, Акиф Алиев признался, что он понимал, что нарушаются законы, но ничего не мог поделать, так как выдавать деньги Д.Халилову требовал сам председатель МБА.

Далее свидетельские показания дал советник председателя правления Межбанка Эмин Мустафаев. Он подтвердил не скрыл, что был знаком с Дуньямином Халиловым и главой İnter Тekstil Шакиром Мусаевым.

Как и предыдущий свидетель Э.Мустафаев заявил, что подписывал документы о выдаче кредитов по указанию Джахангира Гаджиева и признал, что хотя кредиты оформлялись на физических лиц, деньги выдавались не им.

«Это было нарушением закона. Но мы должны были исполнить поручение Джахангира Гаджиева. По его указанию деятельность компаний контролировал Дуньямин Халилов», - заявил Э.Мустафаев.

Напомним, что ранее Эмин Мустафаев работал заместителем Джахангира Гаджиева, затем председателем кредитного комитета Межбанка. После увольнения Дж.Гаджиева с должности именно по заявлению Эмина Мустафаева на него было возбуждено уголовное дело.

Затем показания представил бывший начальник центрального филиала Международного банка Ильгар Абдуллаев, задержанный одновременно с Дж.Гаджиевым, но впоследствии условно-досрочно освобожденный.

Ильгар Абдуллаев прямо заявил, что он давал указания о выдаче кредитов сотрудникам компании İnter Тekstil.

«По указанию Эмина Мустафаева нескольким физическим лицам был выделен кредит на 200 тысяч манатов каждому. Эти деньги были направлялись на погашение ранее выданных кредитов. На все было распоряжение руководства МБА», - утверждал И.Абдуллаев.

«В Межбанке порой даже на мобильный телефон невозможно было взять кредит. На каком основании вы выдали по 200 тысяч каждому рабочему?», - спросил гособвинитель.

Свидетель повторил, что кредиты он оформлял согласно распоряжению руководителей Межбанка.

Вслед за этим в качестве свидетеля с показаниями выступил Анар Султанов, работавший а рассматриваемый период директором Центрального филиала МБА. Свидетель отметил, что как начальник филиала он имел право дать указание на оформление кредита на сумму не более 5 тысяч манатов. На более крупную сумму, уточнил он, кредиты выдавались только по решению кредитного комитета банка.

Далее свидетельствовала Эллада Затикова, занимавшая должность главного бухгалтера Сабаильского филиала Межбанка. Свидетель заявила, что она не знает азербайджанского языка, и гособвинитель решил выяснить, как в таком случае она занимала такую ответственную должность. Э.Затикова объяснила, что работала с документами, а в случае необходимости юрист их филиала переводил ей требуемые документы.

Показания дали еще несколько бывших сотрудников Межбанка.

Очередное заседание суда состоится 6 апреля.