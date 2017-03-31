Визит американского госсекретаря в Анкару – первая с момента вступления нового главы Белого дома встреча турецкого руководства с американским деятелем такого уровня. Тиллерсону удалось поговорить и с коллегой, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, и премьером Бинали Йылдырымом, и с самим президентом Эрдоганом.

Проблем в отношениях между двумя странами хватает, и было бы наивно ожидать, что первая же встреча с новым высоким представителем Вашингтона их решит. Важна сама по себе готовность поддерживать постоянный диалог. Тем более это важно на фоне резко обострившихся отношений Турции со своими европейскими партнерами, в том числе по НАТО.

Одна из главных проблем для Турции, это сотрудничество и поддержка американцами курдских отрядов Народной самообороны (YPG). США не без оснований считают их самой боеспособной частью сирийской оппозиции, но для Турции это в первую очередь террористическая организация, которая стоит за множеством нападений на турецких военных и полицейских.

В то время как американцы используют курдов в нынешних подготовительных операциях перед штурмом Ракки, Турция с августа прошлого года осуществляла операцию «Щит Евфрата», которая должна была отбросить от турецкой границы боевиков «Исламского государства» и сирийских курдов, а также воспрепятствовать соединению курдских анклавов в единую протогосударственную территорию Рожава. Буквально за день до приезда Рекса Тиллерсона на заседании Совета национальной безопасности Турции Эрдоган объявил, что задачи операции "Щит Евфрата" на севере сирийской провинции Алеппо выполнены.

Очевидно, это было сделано не без умысла: объяви президент эту новость на день раньше, и многие бы восприняли эту новость как результат давления со стороны США в лице госсекретаря. Участие в будущем штурме Ракки курдских отрядов исключает для Турции вхождение в число сил, которым предстоит штурмовать столицу ИГИЛ. Наверное, уже поэтому значительная часть протурецких отрядов оппозиции брошена сейчас в провинцию Хама, где развернулось наступление на центр провинции.

Довольно успешное наступление на позиции сирийских правительственных войск ведет около десяти тысяч бойцов, среди которых минимум пара тысяч принимала участие в боях за Алеппо, с тех пор получили дополнительное вооружение и прочую помощь от Турции и отправились воевать с Асадом. С другой стороны, появились заявления, что сирийские курды, вытеснив иракских курдов – отряды пешмерги, заняли Синджар, район в Ираке на запад от Мосула.

По мнению турецкой стороны, тут, в ста километрах от турецкой границы, создается новое гнездо курдского терроризма. Очевидно, турецкая армия как-то будет реагировать на это обстоятельство. Так что говорить о выходе Турции из войны пока не приходится, и обсудить с американцами есть что.

Другой очень болезненный вопрос для турецкого руководства – выдача Анкаре проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого Эрдоган возлагает ответственность за попытку военного переворота в июле минувшего года. Тиллерсон, судя по всему, не говорит пока ни да, ни нет.

В январе в Вашингтон отправилась новая партия документов, обличающих, по мнению Анкары, Гюлена. В то же время, например, Федеральная разведывательная служба Германии (BND) открыто заявляет, что турецким властям не удалось убедить Германию в причастности Гюлена. Но немцы крупно поссорились с Турцией и могут позволить себе такую бестактность, американцы в лице новой администрации пока стараются лишний раз не ссориться с Анкарой. Если можно старые обиды списать на Обаму, их спишут. А дальше – как карта ляжет. Простой игра не будет в любом случае.