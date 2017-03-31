 

Британия отменяет законы Евросоюза на своей территории

 

С выходом Британии из Евросоюза тысячи европейских законов и норм, действующих в настоящий момент на территории Британии, должны быть трансформированы в британские законы, передает ВВС.

Министр по переговорам о выходе Британии из ЕС Дэвид Дэвис заявил, что готовящийся закон об отмене европейского законодательства позволит парламенту, а также правительствам Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии аннулировать, изменять и усовершенствовать европейские законы по своему усмотрению.

Этот закон также положит конец юрисдикции Европейского суда на британской территории.

В своем заявлении, обращенном к членам парламента, Дэвид Дэвис сказал, что предлагаемый закон позволит государственным институтам и частным компаниям продолжать свою деятельность как обычно сразу после официального прекращения членства Британии в ЕС в марте 2019 года.

По его словам, меры по защите окружающей среды, прав трудящихся и потребителей, которые в настоящее время действуют в качестве европейских законов, продолжат действовать, но уже в качестве британских законов, хотя парламент будет иметь право пересматривать их в дальнейшем.

Новый закон положит конец верховенству европейских законов в Британии, что станет реальным воплощением результатов референдума прошлого года.

"Наши законы будут приниматься в Лондоне, Эдинбурге, Кардиффе и Белфасте и толковаться не судьями в Люксембурге, а судьями по всей стране", - заявил Дэвис, выступая в палате общин.

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