«Причина наблюдаемого в Европе уже продолжительное время «парада суверенитетов» и усиления сепаратистских тенденций заключается в желании богатых регионов отделиться от остальной, менее богатой части страны». Об этом haqqin.az заявил польский политолог Лукаш Ясина, комментируя очередную, неудачную на этот раз, попытку Шотландии добиться проведения референдума о независимости.

«К примеру, Каталония составляет 10% территории Испании, но при этом на ее долю выходит 30% ВВП этой страны. Так же и с Шотландией с ее богатой нефтяной индустрией. Таким образом, внутренние социально-экономические различия усиливают центробежные тенденции», - подчеркивает политолог.

Такая же картина в Италии, где богатая северная Италия выступает за отделение и создание независимого государства. В случае с Шотландией надо прибавить еще и давнюю традицию сепаратизма шотландцев.

«Усиление центробежных тенденций может разрушить структуру тех государств, где есть сепаратистские настроения и оказать негативное влияние на другие страны Евросоюза. Прежде всего это касается Великобритании. Это понимают в Брюсселе, поэтому не поддерживают раздробление стран ЕС. По крайней мере, до 2020 года Шотландию, Каталонию и другие стремящиеся к независимости регионы удержат внутри единой страны. Но в конечном счете они получат право референдума, и, возможно, какие-то сепаратисты победят», - говорит Ясина.

По его словам, в этом случае Евросоюз не даст возможности сепаратистам автоматически стать членами Содружества.

«Каталонцам, баскам, корсиканцам и другим сепаратистам придется вновь проситься в Евросоюз, который не поддерживает сепарацию, ведь целью ЕС является единая Европа.

Попытки создания новых независимых государств грозят системным кризисом ЕС. К тому же внутри Евросоюза останутся страны, от которых уже откололись территории, например Испания без Каталонии. И эти государства смогут заблокировать вступление сепаратистов Евросоюз», - подчеркнул эксперт.

Как отмечает Ясина, сепаратизм существует и в странах СНГ, так что центробежные тенденции внутри ЕС не повлияет на восточноевропейские страны и Азербайджан. Однако, по логике событий, раз Брюссель будет стремиться сохранить территориальною целостность стран внутри Содружества, но ему так же придется защищать неприкосновенность границ и вне зоны Евросоюза.