Саакашвили всплыл в Мальте

Лучше бы он там не появлялся. А еще лучше было бы, если б экс-президент Грузии, он же экс-глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили оставался в Киеве, где он теперь знаменит как телеведущий. Так пишут о Саакашвили в Киеве и Тбилиси. И все задаются вопросом: ”Кого же представлял на Мальте Михаил Николаевич - Грузию или Украину?”.

Тщетно пытались земляки определить статус своего экс-президента на состоявшемся только что съезде Европейской народной партии на Мальте. Однако после того, как М.Саакашвили оповестил с трибуны собравшихся, что «народы никогда не смирятся с захватом стран со стороны олигархов и кучки врагов демократии», он вдруг оказался, как сообщает украинское издание «Обозреватель», за столом лидера голландской партии «Христианско-демократический призыв» Сибранда ван Хаерсмы Бума. Экс-президент похоже, не понял, что табличка не с его именем. Впрочем, чрез несколько минут он возник на экране с собственной табличкой, но за спиной Порошенко…

Короче, Саакашвили таки добился своего – вновь оказался в центре внимания телезрителей. К тому же все как-то забыли о его последнем конфузе в Одессе и о том, что он оставил губернаторский пост и выехал в Киев, чтобы “свалить тамошнюю власть”. По сему случаю в Одессе сняли и показали документальную ленту о бывшем губернаторе, который исчезает в туманной дали на фоне взмывающих в небо шариков под звуки трогательной песни в исполнении одесситов: «До свиданья, наш ласковый Мишка!»…