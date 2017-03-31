Угрозу президента Армении Саргсяна и некоторых его военачальников применить против Азербайджана «Искандеры» многие эксперты восприняли не иначе как блеф. Как резонно заметил российский политаналитик, автор haqqin.az Вадим Дубнов, «Армения не нажмет на кнопку «Искандеров» без согласия Москвы, а Москва не позволит стрелять по Баку и Анкаре».

Известный военный эксперт Анатолий Цыганок тоже не верит, что Россия разрешит Армении направить «Искандеры» в Нагорный Карабах, о чем он твердо заявил haqqin.az.

«Зачем России проблемы с Азербайджаном на ровном месте? Думаю, все это блеф. Военные иногда применяют эту тактику, даже изготовляют муляж какой-то ракеты, чтобы испугать потенциального противника. Но еще раз повторю: Россия - сопредседатель МГ ОБСЕ и не станет нагнетать ситуацию с Азербайджаном», - уверен А.Цыганок.

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин вообще считает, что даже если сейчас на территории Армении находится дивизион «Искандеров», они не могут быть применены без согласия с другими членами ОДКБ.

«Армения не столько покупает, сколько получает вооружение, потому что входит в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Она покупает вооружение по скидкам, по заводским ценам, как и остальные государства, состоящие в ОДКБ. Поэтому без согласования с другими членами она не сможет его применить», - подчеркнул Литовкин.

Сомневается в том, что Армения воплотит в жизнь свои заявления об «Искандерах» и политолог Сергей Маркедонов.

«Эту информацию нужно проверять. Я не специалист в этой области, однако знаю, что Россия не заинтересована в разжигании этого конфликта, а значит, нет никакого резона направлять в Карабах «Искандеры». А Армения без согласия России вряд ли станет использовать их в зоне карабахского конфликта», - отметил он.