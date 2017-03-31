 

Группа сенаторов США о Трампе и Зие Мамедове

Автор: Отдел информации 

Группа сенаторов направила письмо в адрес генпрокурора, министра финансов и директора ФБР с просьбой расследовать деятельность компании президента США в Азербайджане по подозрению в коррупционных нарушениях и связях с иранским Корпусом стражей иранской революции (КСИР), пишет журнал New Yorker со ссылкой на соответствующий документ, передает РИА Новости.

Авторы письма, которое подписали сенаторы Шеррод Браун, Дайэнн Файнстайн и Бен Кардин, требуют от глав ведомств проверить материал о строительстве в Баку отеля компанией Trump Organization, который появился на сайте журнала в середине марта.

В статье утверждалось, что партнерами компании Трампа выступали бизнесмены Анар и Эльтон Мамедовы, родственники главы Минтранса. Эльтон Мамедов кроме того являлся депутатом парламента. По мнению журналистов, данные обстоятельства свидетельствуют, что компания Трампа нарушала американское законодательство, запрещающее предоставлять какие-либо выгоды представителям иностранных властей в ожидании ответных привилегий.

Сенаторы также просят главу Минфина США расследовать сообщения о возможных связях Trump Organization с азербайджанской строительной компанией, которая якобы является прикрытием для КСИР, входящей в санкционные списки американского ведомства.

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