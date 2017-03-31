Торговая война между Турцией и Россией может затронуть и Азербайджан. С таким заявлением в беседе с haqqin.az выступил депутат Милли Меджлиса, бывший премьер-министр Азербайджана Али Масимли.

Напомним, что Турция в ответ на сохранение Россией санкций в отношении турецких помидоров, на 130% повысила таможенные пошлины на российскую пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот. По мнению российских экономистов, это практически свернет экспорт российского зерна в Турцию.

Такое положение дел может негативно отразиться на турецком экспорте муки. Дело в том, что Турция поставила на конвейер переработку российского зерна в муку с дальнейшим экспортом в соседние страны, в том, числе и Азербайджан.

По словам Али Масимли, на то время, что Турция будет искать других поставщиков зерна, объемы экспорта турецкой муки снизятся. «Однако это не должно привести к дефициту на азербайджанском рынке. Если у страны есть финансы, то дефицита не должно быть», сказал он.

Однако на внутренний рынок может оказать негативное воздействие нерасторопность наших ведомств и предпринимателей, которые должны заранее заключить соглашения и задействовать альтернативные источники для импорта муки.

Депутат отметил, что в целом Азербайджан производит достаточно зерна. «У нас нет столь высокой потребности в импорте, как нам хотят внушить структуры, занимающиеся ввозом злаков. Монополисты не заинтересованы в расширение местного производства зерна, ибо это бьет по их коммерческим интересам. Вполне вероятно, что они воспользуются возможным снижением турецкого импорта зерна для того, чтобы манипулировать ценами», - отметил Масимли.

Грабительская политика монополистов на азербайджанском рынке привела к тому, что искусственное повышение цен на товары до 20-25% привело к снижению деловой активности торговых сетей, покупательской способности населения, оказало пагубное влияние на развитие местного производства.

«Из 10%-ного роста цен на товары, только 3% связаны с девальвацией и другими объективными причинами. Все остальное - манипуляции монополистов. В конечном счете, такая политика бумерангом бьет и по их доходам. Когда люди из-за искусственного подорожания меньше покупают, то снижаются доходы не только посредников, но и компаний, монополизировавших импорт товаров», - сказал он.