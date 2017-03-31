 

Флинн готов дать показания о связях с Россией

 

Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн готов дать показания ФБР в обмен на иммунитет от уголовного преследования, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Флинн заявил, что готов говорить с агентами о "российском влиянии" на американские выборы, уточняет газета.

Позднее эту информацию подтвердил адвокат бывшего советника Роберт Келнер. Он отметил, что его клиент "может немало рассказать", и добавил, что "ни один разумный человек" в "подобной высоко политизированной атмосфере" не согласился бы на допрос "без гарантий в отношении несправедливого уголовного преследования".

185 просмотров


Старости
Почему BP приостанавливает работу на «Шахдениз»?
Почему BP приостанавливает работу на «Шахдениз»?
Наша погода
Сегодня 12° / 4°
1 Апр 11° / 6°
2 Апр 9° / 4°
3 Апр 11° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7238 AZN
1 EUR   =   1.8536 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Цена на нефть опустилась после подорожания накануне
Тяжелые бои в Донбассе есть погибшие и раненые
Пак Кын Хе могут предъявить обвинение до 17 апреля
США больше не хотят свергать Башара Асада
Флинн готов дать показания о связях с Россией
Чем грозит Азербайджану торговая война между Россией и Турцией комментарий экс-премьера
Группа сенаторов США о Трампе и Зие Мамедове
Вадим Дубнов: «Саргсян не нажмет на кнопку без ведома Москвы» эксклюзив
Саакашвили всплыл на Мальте
Второе дыхание сепаратизма в Европе комментарий эксперта
Британия отменяет законы Евросоюза на своей территории
Эрдогану привет от Трампа наш комментарий
Перестрелка в Хырдалане: есть убитый и раненый
Главные банкиры страны рассказали о своих преступлениях на суде олигарха-депутата
США больше не настаивают на уходе Асада
Агабабаев зарезал жену
Английский футболист спас трех человек
В туристическом районе Тель-Авива обезврежена бомба
Власти Южной Кореи задержали бывшего президента
Предупреждение Вашингтона: Москва приводит к власти врагов Азербайджана
Гражданин Азербайджана организовал похищение жены киевского бизнесмена
Школьный психолог покончил с собой после насилия над ученицей
Порошенко поручил прекратить огонь в Донбассе
Парламент Венесуэлы обвинил президента в госперевороте
Отверженная Севиндж Османгызы еще один раскол в семье оппозиционера