США больше не хотят свергать Башара Асада

Смещение Башара Асада с поста президента Сирии больше не является главной целью американской политики в этой стране, заявила представитель США в ООН.

Никки Хейли сказала, что главным приоритетом для американцев станет поиск возможностей изменения жизни сирийцев к лучшему.

По ее словам, именно такая политика будет проводиться при президенте Дональде Трампе, тогда как Барак Обама как раз намеревался добиться смещения Асада.

По мнению аналитиков, хотя позиции Асада в Сирии и ослабели в какой-то момент, сейчас он выглядит более уверенным, поскольку обеспечил себе поддержку со стороны России, особенно военную.