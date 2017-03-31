 

Цена на нефть опустилась после подорожания накануне

 

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в пятницу снижаются после повышения по итогам предыдущей сессии.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени подешевели на $0,26 (0,49%) - до $52,87 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена выросла на $0,59 (1,12%), завершив торги на уровне $53,13 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу опустились на $0,18 (0,36%) - до $50,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,84 (1,7%) и закончила день на уровне $50,35 за баррель.

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