 

КНДР отпустила малазийских «заложников»

 

Два северокорейца, которых власти Малайзии подозревают в причастности к убийству Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, вылетели на родину. Об этом сообщают японские СМИ.

Речь идет о секретаре посольства Северной Кореи и сотруднике авиакомпании Air Koryo, которые ранее скрывались в посольстве КНДР.

На родину также вылетели удерживавшиеся КНДР девять граждан Малайзии.

Накануне Малайзия решила отправить в Северную Корею тело убитого в Куала-Лумпуре брата лидера КНДР. Малазийский премьер Наджиб Разак в этой связи заявил, что дипломатический конфликт между странами исчерпан и остававшиеся в КНДР малазийцы могут покинуть ее. После убийства Ким Чен Нама страны ввели друг против друга запрет на выезд для граждан.

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