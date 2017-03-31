 

В России задержали находившегося в бегах азербайджанца

 

Сотрудники полиции в Красноярске задержали гражданина Азербайджана, который находился в федеральном розыске.

Как сообщают российские СМИ, летом 2015 года в полицию обратился бизнесмен из соседнего региона, который пояснил, что злоумышленник с применением насилия похитил у него крупную сумму денег, после чего скрылся. Стражами порядка была составлена ориентировка на подозреваемого.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 («Грабеж») Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

Ранее судимый гражданин Азербайджана (1987 г.р.) был объявлен в розыск.

Накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Советском районе краевого центра сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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