Четверть россиян уверовали во вращение Солнца вокруг Земли

Каждый четвертый россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили», — подчеркнул он.

Глава ВЦИОМ добавил, что был поражен подобным ответом, другие социологические данные его так не впечатляли.

Одно из исследований на эту тему проводилось, в частности, в 2011 году. Тогда во вращении Солнца вокруг Земли были уверены 32 процента опрошенных, причем с 2007-го таких респондентов стало больше на 4 процента.