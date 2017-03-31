В связи с нестабильными погодными условиями, в том числе сильным ветром, на территории Азербайджана ОАО «Азеришыг» перешло на усиленный режим работы, сообщает ОАО в пятницу.

Согласно сообщению, в период нестабильной погоды территории, где есть вероятность аварий, полностью взяты под контроль.

«Во всех регионах, районах, поселках и высокогорных селах наши сотрудники работают в усиленном режиме, машины и механизмы приведены в состояние полной готовности.

За последние годы в результате реконструкции и капитального ремонта распределяющей электросети приняты меры по обеспечению беспрерывной подачи электроэнергии населению. Если где-либо возникнут проблемы в подаче энергии, сотрудники ОАО полностью готовы к их немедленному устранению», - сказано в сообщении.

В настоящее время на территории Азербайджана не наблюдается перебоев в энергообеспечении.