Экс-советник Трампа опроверг связь с Россией

Экс-советник Дональда Трампа Картер Пейдж опроверг любую связь с представителями России, передает Fox News.

«Я не сделал ничего такого, что могло бы даже подразумеваться как какая-либо помощь им. Абсолютно точно нет. Ни в каком виде, ни в какой форме», — заявил Пейдж, отвечая на вопрос о том, работал ли он с Россией, чтобы навредить предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

Также Пейдж пояснил, что встречался с российским послом Сергеем Кисляком в США во время национального съезда республиканцев, но, по его словам, в ходе этой встречи лишь поздоровался и обменялся визитками.