«Моя принципиальная позиция дразнить гусей». Так любит характеризовать себя российский блогер Антон Носик. Тот самый, которого недавно вместе с другими странными блогерами занесло на оккупированные Арменией территории Азербайджана. То есть этот Носик совершенно откровенно признается в духе Лапшина: жажду, мол, приключения любой ценой. И вот Антон опубликовал в фейсбуке фото, сделанное из окопов, где зарылись Акопы.

«Антонио - палач арзебажанского народа», - сколь цинично, столь и претенциозно гласит надпись, сделанная Носиком под фото, на котором ему позируют армянские боевики напротив азербайджанского селения Тап Гарагоюнлу Геранбойского района. Особенно впечатляет некая, вроде как военная, фигура: красная шапочка под каской, бронежилет, напяленный на спортивный костюм. Нет, если водрузить такое пугало на огороде, то ворон эта конструкция отгонять, может, и будет. Но ведь Носик жаждет иного!

Вы только посмотрите, сколь игриво ему подмигивает эта новоявленная «красная шапочка». На ум приходит известный диалог из музыкальной кинокомедии «Свадьба в Малиновке». «Ты же вундеркинд!» - говорит Попандопуло солдату. «А что это такое?» - вопрошает служивый. «А черт его знает! Слушай, солдат, и шо я в тебя сразу стал такой влюбленный?» - чешет Попандопуло затылок.

Весьма допускаю, что похожая задушевная беседа имела место и у Носика с обладателем древнего армянского имени Антонио. Столь же древнего, как и Роберт, Сержик и др. В популярной в недавнем прошлом рекламе «Фанты» ключевая фраза: «Антонио, ты весь в красном!» И там, между прочим, побежавший за брошенной банкой «Фанты» подросток, увидев быка, со страху стал обмазываться грязью, дабы разъяренное животное не среагировало на красный цвет. Очень может быть, что армянский Антонио при первых сообщениях об ответных действиях с азербайджанской стороны примется так же в спешке покрывать себя грязью.

И никакой Носик ему не поможет. Да и планов таких у Антона не было и нет. Он же признается, что любит исключительно провокации. Правда, в итоге он не азербайджанцев, а армян выставил не в лучшем свете, и все увидели, сколь жалкое зрелище представляют те, кого руководство Армении посылает на верную гибель на чужой земле. И Носик, по сути, подыгрывает Сержу Саргсяну, жертвующему желторотыми мальчишками ради сохранения собственной власти.

Подозреваю, что Антон Носик делал это не только из жажды острых ощущений и в погоне за скандалом. Он же банальный циник, жаждущий монетизировать любую собственную провокацию. Правда, в итоге это ему же выходит боком. В отношении него, напомню, в конце 2015 года было возбуждено уголовное дело по части İ статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) за статью о Сирии.

В октябре 2015 года Носик опубликовал в интернете материал с заголовком «Стереть Сирию с лица земли», где, как свидетельствует лингвистическая экспертиза, были обнаружены «признаки возбуждения вражды по отношению к сирийцам, выделяемым по национально-территориальному признаку». В итоге в сентябре 2016 года гособвинение попросило признать Носика виновным и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы. 3 октября прошлого года Пресненский суд Москвы признал Носика виновным и приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Несомненно, и сейчас есть повод для возбуждения против Носика уголовного дела. Не только за поддержку сепаратизма, но и за признаки возбуждения вражды по отношению к азербайджанцам. Он же для нас, азербайджанцев, уже и палача нашел. Это ли не призывы к уничтожению азербайджанцев?!

Чем это чревато для тех, кто их озвучивает, Антоше может рассказать Сашка Лапшин. И наличие израильского паспорта, коим так бравирует Носик, вовсе не ограждает от провокаций в отношении нашей страны.

Да будет ему известно, что между Азербайджаном и Израилем традиционно прочные отношения, и в ущерб им никакие израильские службы вступаться за него не будут. Лапшин тоже на это надеялся, и на его примере пора бы уже всем понять: Азербайджан в состоянии достать и наказать тех, кто активно нарывается, заигрывая с карабахскими сепаратистами.