 

В Джалилабаде незаконно забивали конину фото

 

В селе Машлыг Джалилабадского района обнаружены лица, занимавшиеся незаконным забоем и заготовкой конины.

Как сообщает Госслужба ветеринарного надзора при Министерстве сельского хозяйства, на основании поступившей информации специалисты службы и сотрудники Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел провели рейд на старой птицеводческой ферме в селе Машлыг Джалилабадского района, принадлежащей жителю района Сагифу Аббасову.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 32 конские туши, которые не имели никаких документов о происхождении и состоянии здоровья на момент убоя, не прошедшие ветеринарный контроль, а также внутренние органы 31 недавно забитого коня (печень, легкие и т.д.). Также в специально вырытой яме во дворе фермы были обнаружены конские ноги и головы, отделенные от мяса конские скелеты, желудки и кишечник, а также несформированный плод и лошадиная кожа.

Помимо этого, бактериологические исследования, проведенные в Республиканской ветеринарной лаборатории, показали в образцах данного мяса бактерии (бактерии группы кишечных палочек, золотистый стафилококк). 

 

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