 

Иран создал новый порт на Каспии

 

Президент Ирана Хасан Роухани 30 марта принял участие в церемонии открытия нового Каспийского портового комплекса, расположенного в свободной зоне Энзели, сообщает IRINN TV.

Новый порт будет иметь 22 причала, два волнолома общей протяженностью 5100 метров. После завершения всех работ его мощность по перевалке грузов планируется довести до 15 миллионов тонн.

Каспийский портовый комплекс третьего поколения оснащен современными технологиями и системой морских коммуникаций, а также большой прилегающей территорией, которая может обеспечивать логистические услуги, такие, как складирование, переработка и распределение товаров и продуктов, создание и расширение морских отраслей, таких, как судостроение и другие виды деятельности, которые могут принести дополнительную ценность для продуктов.

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