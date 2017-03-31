Белоруссия отрицает наличие долга за российский газ

Пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Владислав Сычевич заявил, что у страны нет долга за поставленный российский газ. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается заявлений главы Минэнерго России Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга», — сказал Сычевич.

Он также подчеркнул, что белорусская сторона неоднократно заявляла о заинтересованности в скорейшем разрешении сложившейся ситуации.