Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил о теракте в Мариуполе: в 8:30 пятницы, 31 марта, в жилом квартале Мариуполя подорван автомобиль, в результате чего погиб сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Напомним, 23 марта 2017 года в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.