Лавров: «Мы приветствуем возможное участие Азербайджана в евразийской интеграции»

«Возможное участие Азербайджана в процессе евразийской интеграции мы можем только приветствовать. За два года функционирования Евразийского экономического союза число его участников увеличилось с трех до пяти». Об этом в интервью АПА заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это подтверждает то, что ЕАЭС предоставляет государствам-членам значительные преимущества, которые можно получить, только имея доступ к общему экономическому пространству.

Сегодня ЕАЭС — это емкий общий рынок c населением более 182 млн человек, в рамках которого обеспечены «четыре свободы»: беспрепятственное перемещение товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов. Отдельно стоит отметить выгоды от общей реализации внешнеэкономических интересов: отстаивать их в ходе контактов с третьими странами эффективнее, находясь в составе столь мощного интеграционного объединения», — сказал глава МИД РФ.