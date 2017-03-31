 

Лавров: «Мы приветствуем возможное участие Азербайджана в евразийской интеграции»

 

«Возможное участие Азербайджана в процессе евразийской интеграции мы можем только приветствовать. За два года функционирования Евразийского экономического союза число его участников увеличилось с трех до пяти». Об этом в интервью АПА заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это подтверждает то, что ЕАЭС предоставляет государствам-членам значительные преимущества, которые можно получить, только имея доступ к общему экономическому пространству.

Сегодня ЕАЭС  это емкий общий рынок c населением более 182 млн человек, в рамках которого обеспечены «четыре свободы»: беспрепятственное перемещение товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов. Отдельно стоит отметить выгоды от общей реализации внешнеэкономических интересов: отстаивать их в ходе контактов с третьими странами эффективнее, находясь в составе столь мощного интеграционного объединения», — сказал глава МИД РФ.

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