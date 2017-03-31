В Болгарии разгорелся скандал из-за памятника Александру II

В болгарском городе Свиштов в Великотырновской области разгорается скандал на фоне того, что местные власти намерены установить в городе памятник русскому императору Александру II в честь 140-летия освобождения города.

Как сообщает телеканал Nova TV, памятник подарен городу Балканским центром развития и восстановления, информации о том, кто является его автором, нет.

Решение об установке памятника высотой в 8,5 метра было принято Советом общины города Свиштов 21 февраля.

Споры ведутся между теми, кто считает Россию страной-освободительницей, и теми, кто, наоборот, считает действия России в ходе войны с Турцией захватническими.