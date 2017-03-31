Глава ОБСЕ об апрельских боях

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц присоединился к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ к сторонам нагорно-карабахского конфликта возобновить процесс политического урегулирования, о чем говорится в их заявлении от 29 марта.

«Борьба и насилие, которые мы наблюдали год назад, — самое страшное за последние два десятилетия — вызвали разрушения, страдания и людские потери. Это яркое напоминание о том, как быстро военный механизм может подорвать усилия по достижению мира», — сказал Курц, отмечается в распространенном в пятницу заявлении ОБСЕ.

«В связи с этим мы призываем стороны воздерживаться от любых действий, которые ставят под угрозу режим прекращения огня. Все стороны должны выполнять и строго соблюдать свои международные гуманитарные обязательства», — отметил председатель ОБСЕ.

Напомнив о вспышке насилия в апреле 2016 года вдоль линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, Курц выразил надежду на то, что будет дан новый импульс переговорам. «Настало время сосредоточиться на прагматических и практических шагах по укреплению доверия, а также возобновлении субстантивных переговоров», — подчеркнул Курц.

Он выразил сожаление в связи с человеческими жертвами в результате трагических событий в апреле 2016 года, а также свои соболезнования пострадавшим семьям.

«Как я уже неоднократно заявлял, военного решения нагорно-карабахского конфликта нет. Мы должны планировать мир сейчас и не допустить возвращения войны со всеми ее ужасными последствиями», — добавил Курц.

Глава МИД Австрии также высоко оценил работу посла Анджея Каспршика и его команды, свидетельством чего является активное содействие в проведении гуманитарной операции Международного комитета Красного Креста в феврале 2017 года для передачи останков погибших военнослужащих.

«Председательство ОБСЕ готово внести свой вклад в усилия сторон по дальнейшему продвижению и реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году», — заключил Курц.