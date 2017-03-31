 

Турция вступилась за арестованного в США банкира

 

Турецкий государственный банк Halkbank, заместитель гендиректора которого Мехмет Хакан Атилла был арестован в США, не нарушал национального и международного законодательства, заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.

Власти США арестовали в среду прибывшего из Турции Атиллу. Согласно сообщению прокуратуры США, он обвиняется в том, что вступил в сговор с турецким бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций.

"Halkbank не нарушал национальное и международное законодательство, он не действовал вопреки санкционной политике ООН. За этим банком и всей банковской сферой Турции стоит правительство", — заявил Шимшек в эфире телеканала A Haber.

Он добавил, что в связи с арестом Атиллы у банка могут возникнуть проблемы с внешними заимствованиями.

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