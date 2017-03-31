 

В Баку возможны дожди

 

1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Ближе к вечеру возможны дожди.

Порывистый северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5°, днем 7-11° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 9-11° тепла. 

Атмосферное давление понизится с 772 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 60-65%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 1 апреля умеренное колебание метеорологических факторов в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами – дожди, в горных и предгорных районах возможен мокрый снег и снег. Подует порывистый западный ветер.  

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

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