НАТО увеличит расходы на оборону

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на саммите 25 мая будет принято решение о создании национальных планов увеличения военных расходов.

Повышение должно составить до 2% от ВВП, сказал глава НАТО.

«Мы начали обсуждать идею национальных планов и планируем принять решение на встрече глав государств и правительств в мае. Мы подготовим национальные планы для каждой страны НАТО по выполнению своих обязательств в рамках повышения военных расходов», — цитирует Столтенберга Газета.Ru.

На саммите также будут обсуждаться антитеррористические возможности НАТО, отметил Столтенберг.