Бывшего вице-спикера Грузии посадили за мошенничество

Тбилисский городской суд признал владельцев строительной компании «Центр поинт групп» — бывшего вице-спикера парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестру Майю Рчеулишвили — виновными в присвоении денег путем мошенничества при строительстве жилого комплекса в Тбилиси, сообщила Sputnik Грузия адвокат Мариам Цуцкиридзе.

Обвинения Рчеулишвили и Кервалишвили предъявили в 2013 году. Сестер уличили в присвоении путем мошенничества в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари (более 4,5 миллиона долларов) из средств дольщиков товарищества «Табукашвили 88», строящих жилой комплекс на площади Саакашвили.

«Мы приветствуем, что суд оправдал Майю и Русудан по статье 194 (легализация незаконного дохода – ред.), которая предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Что касается признания их виновными по статье «Мошенничество», мы не согласны с этим. Чтобы статья была квалифицирована как мошенничество, необходимы доказательства, что Русудан и Майя, когда создавали «Центр поинт групп», хотели кого-то обмануть. Этих доказательств в деле нет, так как после создания центра было построено много домов и комплексов», — сказала Цуцкиридзе.