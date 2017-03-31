 

Курды получили американское оружие

 

Партия американского оружия и боеприпасов доставлена действующим на севере Сирии курдам и арабским вооруженным отрядам из коалиции Сирийских демократических сил (СДС).

Транспортная колонна с оружием прибыла в сирийский Курдистан из Иракского Курдистана в преддверии наступления на Ракку - оплот террористической группировки ИГИЛ в Сирии, сообщил в пятницу курдский спутниковый телеканал "Рудау".

Источник телеканала отметил, что колонна включала несколько бронемашин и сопровождалась американскими военными.

По данным телеканала, это уже вторая партия военной помощи США для СДС, костяк которых составляют Отряды народной самообороны сирийских курдов и арабские оппозиционные вооруженные формирования, которые ведут борьбу с террористами ИГ.

Первая партия оружия поступила в январе. Тогда, по словам представителя СДС Талала Сило, от США поступили, по меньшей мере, десять бронемашин.

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