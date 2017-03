Торгово-экономические связи между субъектами Российской Федерации и Азербайджаном, в соответствии с задачами, определенными лидерами двух стран в целях укрепления экономического сотрудничества и увеличения товарооборота, становятся все более обширными.

Особенно плодотворно развивается сотрудничество Азербайджана с Республикой Дагестан. Это взаимные инвестиции, экспорт-импорт сельхозпродукции, туризм и другие социально-экономические направления. Столь интенсивные отношения объясняются не только географической близостью и общими границами, но и крепкими, уходящими в века историко-культурными связями.

В мае прошлого года в Азербайджане впервые состоялись Дни Дагестана. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов дважды побывал в Азербайджане. В ходе одного из визитов главы соседней республики участвовал в бизнес-форуме, на котором обсуждались проекты, направленные на дальнейшее расширение взаимных экономических связей между Азербайджаном и Дагестаном.

А за день до начала Дней Дагестана в Азербайджане, 11 мая 2016 года, в Махачкале состоялась церемония открытия памятника выдающемуся государственному деятелю Азизу Алиеву. Два этих события, произошедших вслед друг за другом, символизируют исторические корни связей между Азербайджаном и Дагестаном.

Кроме того, в прошлом году в связи с юбилеем главы соседней республики за заслуги в развитии дружеских и братских отношений народов Азербайджана и Дагестана президент Ильхам Алиев наградил Рамазана Абдулатипова высшей государственной наградой – орденом «Достлуг». Президент Ильхам Алиев вручил орден юбиляру во время его очередного визита в Азербайджан в декабре прошлого года.

Благодаря выгодному географическому положению и логистическим возможностям, Дагестан, несомненно, может стать плацдармом для экспорта ненефтяной продукции Азербайджана в Россию. Это во многом определяет особое внимание, которое Азербайджан уделяет в последние годы двусторонним деловым связям с Дагестаном.

Что касается заинтересованности Дагестана, то Азербайджан представляет для него выгодный рынок для экспорта экологически чистых сельхозпродуктов. В ходе прошлогоднего визита главы Дагестана в Азербайджан были обозначены основные приоритеты двустороннего экономического сотрудничества, и сегодня уже можно говорить о конкретных результатах этого сотрудничества.

Так, в рамках поручения Рамазана Абдулатипова своему правительству о популяризации республики за ее пределами, в Баку был открыт «Дом Дагестана».

Как сообщили haqqin.az в представительстве Дагестана в Азербайджане, этот проект реализуется при непосредственном участии представительства Дагестана в Азербайджане. «Дом Дагестана» был создан на базе известного Китайского ресторана в Наримановском районе Баку, и теперь объект функционирует под брендом New Dagestan.

Проектом предусмотрено, что «Дом Дагестана» будет не просто рестораном, где будут представлены блюда дагестанской и азербайджанской кухни. Он станет местом для организации деловых встреч и различных мероприятий, направленных на развитие экономических связей между Азербайджаном и Дагестаном.

Как нам стало известно в беседе с постоянным представителем Республики Дагестан в городе Баку Маратом Аскендеровым, в «Доме Дагестана» будут также проходить культурные мероприятия с участием деятелей культуры и искусства Дагестана, различные конференции, посвященные историческим связям между Азербайджаном и Дагестаном и др.

На следующем этапе в комплексе New Dagestan планируется открыть магазин, где будут представлены экологически чистые продукты из Дагестана.

Одним словом, это место станет частичкой Дагестана в Баку и, несомненно, в ближайшее время завоюет популярность как у жителей города, так и у представителей бизнеса. В ресторане имеется большой зал на 130 человек для организации различных мероприятий, малый зал на 50 человек и отдельные кабинеты. Посетители смогут не только попробовать блюда народов Дагестана, но и послушать живую музыку и посмотреть фильмы о современной жизни республики.

Не случайно, что, этот проект будет действовать под брендом New Dagestan. Бренд New Dagestan, подразумевающий экспорт дагестанских товаров в Азербайджан и другие страны, был создан под руководством главы Дагестана Рамазана Абдулатипова в 2013 году и в короткие сроки завоевал известность. (http://mkala.mk.ru/articles/2015/11/24/zeynulla-gurbanov-imenno-takoy-masshtabnyy-proekt-zadumal-ramazan-abdulatipov-govorya-o-brende-novyy-dagestan.html)

Это такой же фирменный бренд Дагестана, как Made in Azerbaijan, созданный к руководством Азербайджана для продвижения экспорта ненефтяной продукции. Дизайн комплекса, который будет функционировать в Баку под брендом New Dagestan, разработан в цветовой гамме этого бренда. Отметим что, дизайн бренда New Dagestan разработан известной российской рекламно-коммуникационной группой “Soldis Communication Group” .

«Мы надеемся и ожидаем, что дом-ресторан New Dagestan будет не просто рестораном, где подают блюда кухни наших народов, а станет маленьким уголком Дагестана и одним из самых любимых мест бакинцев. Создавая комплекс, мы хотели внести вклад в реализацию задачи по расширению экономических связей и углублению сотрудничества, поставленной лидерами двух республик», - отметил постоянный представитель Республики Дагестан в городе Баку господин Аскендеров.

В представительстве также отметили, что официальное открытие дома-ресторана New Dagestan намечено на ближайшее время. Ожидается, что на церемонии примут участие представители правительства Азербайджана и Дагестана, представители дипломатического корпуса и деловых кругов.

Но уже сегодня, не дожидаясь официального открытия, жители и гости Баку могут семейно посетить и прекрасно провести время в доме-ресторане New Dagestan.